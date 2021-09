Alpitour World rilancia con gli 'short break' di fine estate

Alpitour World firma una proposta di viaggio legata ai fine settimana per apprezzare il mare di fine estate.

L’operatore propone pacchetti per trascorrere un fine settimana a un prezzo speciale, con la sicurezza dell’assistenza e la comodità di avere ogni servizio immediatamente confermato.



Gli hotel proposti sono quelli disponibili a sistema, oltre alle nove strutture della collezione alberghiera del Gruppo, VOIhotels. Le strutture sono dislocati sulle coste di Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e le proposte sono valide per i weekend del 17-19, del 24-26 settembre e 1-3 ottobre.



L’offerta comprende un soggiorno di due notti in camera doppia, volo di linea da Milano Malpensa o Linate e Verona con partenza il venerdì e rientro la domenica, transfer da/per l’hotel, attività nei resort come da programmazione di ciascuna struttura e trattamento previsto a seconda dell’hotel scelto.



Le strutture VOIhotels che aderiscono all’iniziativa sono il VOI Tropea Beach Resort , il VOI Floriana Resort, il VOI Tanka Village (nella foto), il VOI Colonna Villageil VOI Alimini Resort, il VOI Daniela Resort, il VOI Arenella Resort, il VOI Baia di Tindari Resort e il VOI Marsa Siclà ResortA queste si aggiungono numerose altre soluzioni sempre in Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.