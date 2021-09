Segnali positivi per Gb Viaggi, che sta registrando ottimi risultati dalla stagione estiva con una crescita sia di fatturato, sia di prenotazioni.

Le mete più gettonate sono quelle balneari, con la Sicilia, la Puglia e la Calabria in testa dove le strutture hanno registrato sold-out sin dall’inizio della stagione estiva, seguite da Sardegna e Campania. Anche le vacanze estive in montagna hanno riscontrato successo, con l’Abruzzo come destinazione in pole position. “Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti - spiega Domenico Stefanelli, direttore vendite Gb Viaggi -, frutto dell’impegno e del duro lavoro eseguito per ampliare la rosa di prodotti e mettere a punto tutti gli strumenti per garantire ai nostri ospiti una vacanza serena e sicura”.



Traguardi possibili solo grazie alla messa a punto di una serie di garanzie, dalla flessibilità della prenotazione, a un prezzo sempre dinamico. “Strumenti, che insieme ad un servizio clienti di alto livello, permettono di organizzare un viaggio senza pensieri. Un risultato che segna un fatturato di circa 15 milioni di euro, a dimostrazione di quanto il tour operator abbia investito nella qualità e nella sicurezza, credendo fortemente nella ripresa e nella crescita del turismo in Italia”. Intanto, il t.o. è già al lavoro per la prossima stagione invernale.