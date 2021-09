Occhiuto, candidato alla presidenza della Calabria: “Il turismo deve diventare la prima industria della Regione”

Il candidato alla presidenza della Calabria Roberto Occhiuto ha lanciato un messaggio via social per sottolineare l’impegno per il turismo.

"Dobbiamo lavorare per sviluppare in modo esponenziale il turismo, che deve diventare sempre più la prima industria per la nostra Regione” ha scritto il candidato del centrodestra, come riporta gazzettadelsud.it.



Nel post Occhiuto ha anche sottilineato che il suo programma prevede il potenziamento del controllo dei depuratori e l’utilizzo di nuove tecnologie come i droni con i termoscanner, per individuare gli scarichi abusivi.