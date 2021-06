GB Viaggi: trend da sold out per il Mare Italia

Per GB Viaggi arrivano i primi segnali positivi per l'estate 2021. La voglia di tornare a viaggiare si fa sentire e lo dimostra il sold out della Sicilia per il mese di giugno, stesso trend anche su altre regioni italiane. Tutto venduto, infatti, anche in Puglia, Sardegna e Campania: l'obiettivo dell'azienda è raggiungere i 20 milioni di euro di fatturato dopo una summer 2020 che si era chiusa con un +30%.

A dimostrarsi determinante è stato sicuramente il programma vaccinale, congiuntamente agli investimenti degli albergatori che hanno approfittato del periodo di stop per migliorare la qualità del prodotto e rendere i propri servizi sempre più esclusivi.



Al successo di GB Viaggi ha contribuito infine la buona organizzazione amministrativa con strategie commerciali che hanno valorizzato la proposta turistica. G. G.