Crociere sui fiumi d'Europa: Italia terzo mercato

Battelli dotati di ogni comfort per scoprire l’Europa sui fiumi. È questo l’ultimo trend registrato durante l’estate e gli ultimi dati relativi alle river cruising dimostrano un grande interesse da parte del mercato italiano, che è il terzo più grande d’Europa e rappresenta il 12% del totale del mercato crocieristico europeo dopo Germania e Regno Unito.

Come riportato dal Corriere della Sera, in Lusitania questa estate ha debuttato ad esempio la nave S.S. São Gabriel progettata da Uniworld Boutique River Cruises, con base a Los Angeles. Ideata per navigare nella valle del Douro, la nave offre escursioni esclusive e tour alla scoperta del vino porto. La S.S. São Gabriel percorre 20 fiumi in 28 paesi nel mondo con itinerari all inclusive in Russia, Cina, Vietnam e Cambogia, India, Perù ed Egitto. Il Gruppo statunitense possiede una flotta di navi in grado di ospitare 120 turisti. "Questo è solo l'inizio per noi- ha spiegato Ellen Bettridge, presidente e ceo di Uniworld -. Dopo aver recentemente salpato in Italia e ora in Portogallo, non vediamo l'ora di esplorare nuovi itinerari fluviali in Francia e in Europa centrale".



Viaggi in barca, degustazioni e soggiorni sempre sul Douro li organizza anche il gruppo portoghese The Fladgate Partnership diretto da Adrian Bridge, con un fatturato consolidato di 90 milioni di euro. Oltre ad esser proprietario di lussuosi hotel 5 stelle (The Yeatman, Infante de Sagres e The Vintage House) possiede anche una società di trasporto fluviale, la ‘Douro River Taxi’. La flotta comprende le tipiche ‘barcos rabelos’, imbarcazioni interamente di legno utilizzate in passato per trasportare le botti di vino sul fiume. Le barche a forma di gondola super possono trasportare fino a 28 passeggeri.



Infine, Avalon Waterways, compagnia di crociere fluviali di proprietà della famiglia Globus, offre crociere in Europa, Cina, Sud-est asiatico, Sud America, India e isole Galápagos. L’imbarcazione top, la Avalon Visionary, dispone di due interi ponti di Cabine Panorama con finestre panoramiche da parete a parete e dal pavimento al soffitto che trasformano le cabine in un cubo trasparente ci circa 20 mq da cui ammirare i panorami sdraiati sul letto.