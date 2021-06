La navigazione fluviale ha un fascino dal sapore retrò. Riporta a immaginari letterari di inizio 900, a quelle vacanze di lusso a bordo di imbarcazioni di pregio da cui godere - da una prospettiva privilegiata - delle bellezze più o meno esotiche che si palesavano giorno dopo giorno.

Anche oggi le crociere sui corsi d'acqua sono caratterizzate da un panorama che scorre lento e che si lascia ammirare silenziosamente. Il settore riparte e lo fa dal Vecchio Continente. Lo raccontiamo su TTG Luxury Magazine attraverso le proposte dei principali player che operano in Italia e Europa.



Da Avalon Waterways a AmaWaterways, fino a European Waterways che propone la navigazione da Venezia sul Po e Belmond Aloft che invece si concentra sulla Francia.



E poi Le Boat, che promuove la vita sul fiume fai-da-te per un itinerario da programmare e vivere già in estate.



