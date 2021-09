Caraibi e crociere, policy in evoluzione

L'evoluzione della pandemia sta rimescolando le carte portando a una continua evoluzione dello scacchiere mondiale del turismo. E le crociere ai Caraibi non fanno eccezione. Se da un lato si tratta di una destinazione di fondamentale importanza per le compagnie crocieristiche, soprattuto in vista della stagione invernale, dall’altro le diverse policy adottate dai vari Paesi hanno costretto i player di settore ad adottare regole diverse e in evoluzione costante. Ad esempio, chi fa scalo alle Bahamas deve tener conto che dal 3 settembre lo Stato ha introdotto un nuovo obbligo: per poter sbarcare nei porti nazionali tutti i passeggeri con età superiore a 12 anni devono avere completato la vaccinazione.

