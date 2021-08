KKM Group e Forte Village, via alla partnership per il GP di Monza

Il GP di Monza riapre al pubblico in occasione dell'appuntamento di settembre con la Formula 1. Oltre a tornare con le sue Formula 1 Experiences, realizzate in collaborazione con Allsport Management durante le quattro giornate dell'evento, dal 9 al 12 settembre, KKM Group annuncia una collaborazione con il Forte Village.

"Da quest'anno offriamo ai nostri clienti un'opportunità esclusiva per rendere ancora più glamour l'evento", spiega Andrea Cani (nella foto), presidente di KKM Group. Si tratta della possibilità di abbinare a tutti i pacchetti Formula 1 Experiences un soggiorno al Forte Village in Sardegna senza vincoli sul numero minimo dei pernottamenti e approfittando di benefit come l'upgrade gratuito della camera e un ingresso omaggio a persona al circuito talassoterapico presso Acquaforte Thalasso & SPA.



Un'idea che nasce dalla volontà dell'azienda di fidelizzare il target alto spendente che normalmente acquista i pacchetti di Formula 1 anche sul prodotto leisure/balneare, moltiplicando le chance di vendita delle adv partner.



"Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con KKM Group" conclude Paolo Mancuso, director of projects & business development Forte Village, "perché lo sport e gli eventi sportivi fanno da sempre parte del nostro Dna".



Gaia Guarino