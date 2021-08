KKM riparte nel segno del Made in Italia

KKM si prepara a tornare in pista. Quella da corsa, per la precisione. In occasione del Gran Premio di Formula 1 d’Italia, in programma a Monza, il tour operator propone i pacchetti per vivere l’evento al meglio. Le proposte comprendono i biglietti per assistere a prove, qualifiche e gara. Inoltre è possibile anche accedere al Paddock, scegliendo il team preferito (inclusa la Ferrari).

Inoltre, KKM ha anche siglato un accordo con il Forte Village: la partnership consente ai clienti del tour operator e Formula 1 Experiences di prenotare la vacanza senza vincoli sul numero minimo di pernottamenti con una serie di speciali benefit.



“Il Forte Village – dichiara il presidente di KKM Group Andrea Cani – è un punto di riferimento internazionale nell’offerta turistica di alto livello della Sardegna. Questo permette tanto a noi quanto alle agenzie che collaborano con noi di fidelizzare il target alto spendente che normalmente acquista i pacchetti di Formula 1 anche sul prodotto leisure/balneare, moltiplicando le occasioni di vendita”.