Carnival, mascherine obbligatorie a bordo delle navi

Da oggi tutti gli ospiti di Carnival Cruise Line, compresi i passeggeri vaccinati, dovranno indossare le mascherine in alcune aree delle navi.

I passeggeri, si legge su Travel Weekly, dovranno inoltre esibire l’esito negativo di un test Covid-19 entro i tre giorni precedenti all’imbarco, a partire dal 14 agosto.



La compagnia di crociere ha spiegato che si tratta di provvedimenti temporanei, dovuti all’attuale scenario epidemiologico in evoluzione.



Gli ospiti delle navi, dai due anni di età in su, dovranno indossare le mascherine all’interno degli ascensori, nelle aree dedicate all’intrattenimento, in tutti i negozi e nei casinò, nonché prima sedersi ai tavoli dei ristoranti e in altre aree in cui sarà richiesto esplicitamente l’uso dei dispositivi di protezione individuale con appositi cartelli.



Gli ospiti vaccinati non saranno tenuti a osservare il distanziamento sociale a bordo.