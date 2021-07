Carnival Cruise Line: entro ottobre 15 unità in servizio

Carnival Cruise Line riprenderà a navigare con altre tre navi a settembre, seguite da altre quattro in ottobre, quando la compagnia prevede di riportare in servizio un totale di 15 unità.

"Entro la fine di luglio avremo cinque navi operative, inclusa Mardi Gras. Stiamo registrando una forte ripresa della domanda e un elevato grado di soddisfazione da parte degli ospiti" ha dichiarato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line, in una nota diffusa da Travel Weekly.

Le tre navi che partiranno in settembre sono la Carnival Glory da New Orleans il 5 settembre, la Carnival Pride da Baltimora il 12 settembre e la Carnival Dream da Galveston, in Texas, il 19 settembre.

In ottobre, la Carnival Conquest partirà da Miami l'8 ottobre, la Carnival Freedom da Miami il 9 ottobre, la Carnival Elation da Port Canaveral l'11 ottobre e la Carnival Sensation da Mobile, il 21 ottobre.



Carnival ha sottolineato che tutte le sue navi, almeno fino a ottobre, ospiteranno nella stragrande maggioranza dei casi solo passeggeri vaccinati.

La compagnia concederà esenzioni per gli ospiti non vaccinati, compresi i bambini di età inferiore ai 12 anni, che saranno però soggetti a test pre-crociera, pre-imbarco e di nuovo prima dello sbarco su crociere di durata superiore a quattro giorni, insieme a un addebito extra per coprire i costi di test, segnalazioni e screening di salute e sicurezza. Gli ospiti non vaccinati in partenza dalla Florida e dal Texas dovranno anche mostrare la prova della copertura assicurativa di viaggio.



"La decisione di navigare con viaggi per passeggeri vaccinati è stata difficile da prendere - ha detto Duffy –. Ma è importante ricordare che questa è una misura temporanea date le circostanze attuali".

Carnival ha infine esteso la sua pausa operativa fino al 5 settembre per Carnival Pride da Baltimora, per Carnival Dream da Galveston fino all’11 settembre, per Carnival Conquest da Miami fino al 4 ottobre e per Carnival Sensation da Mobile fino al 16 ottobre. Le crociere su Carnival Sunshine da Charleston, Carnival Ecstasy da Jacksonville e Carnival Liberty da Port Canaveral saranno cancellate fino al 31 ottobre.