Carnival riprende le operazioni al 75%

Le crociere continuano a rimettere in moto la macchina, un tassello per volta. Carnival prevede di riprendere le operazioni arrivando al 75% della capacità totale entro la fine dell’anno.

Nelle prossime settimane, infatti, sono previsti alcni annunci per il riavvio delle operazioni che porteranno a 63 le navi attive il prossimo dicembre.



Come riporta travelmole.com, la strategia messa in atto sarà la stessa adottata fino a questo momento: un approccio graduale di riattivazione delle partenze.



Tra i marchi che riprenderanno le operazioni in questi giorni, Holland America Line e Seabourn.