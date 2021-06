Marino, Grimaldi: “Al fianco delle adv che sapranno reinventarsi”

di Isabella Cattoni

Sarà l’andamento positivo della campagna vaccinale, sarà la bella stagione finalmente arrivata, ma in casa Grimaldi Lines si respira un’aria positiva. “La Sardegna resta al centro dei nostri piani di sviluppo – commenta la manager passenger department, Francesca Marino (nella foto) -. Abbiamo due navi impegnate sulla tratta Livorno – Olbia per servire meglio la regione e per intercettare anche il traffico dal Nord Italia. Un’altra novità è quella rappresentata dalla Napoli – Cagliari e dalla Palermo - Cagliari, che si aggiungono alla Civitavecchia – Olbia e alla Civitavecchia – Porto Torres”.

Un dispiegamento importante di energie, che non deve però far dimenticare l’attenzione alla Sicilia, con la Salerno – Palermo e la Livorno – Palermo.



“Le prenotazioni si stanno muovendo – assicura la manager – con alcuni momenti di forte accelerazione e la consueta concentrazione del booking sul mese di agosto”.

Sono invece i mesi di spalla quelli a registrare prenotazioni più lente e sotto data, costringendo il booking a lavorare in modo un po’ discontinuo per gestire i picchi improvvisi.



“Il Green pass è la soluzione per snellire e agevolare le procedure di viaggio, ma occorre comunque rassicurare i clienti, che ancora nutrono forti incertezze su regole e procedure. Basti pensare che solo qualche giorno fa la Sardegna ha eliminato il modulo per la localizzazione dei passeggeri”.

Se la ripartenza è evidente, è altrettanto chiaro che alcuni dei meccanismi collegati ai viaggi sono cambiati per sempre: “Le agenzie devono sapersi riposizionare rispetto al nuovo contesto creato dalla pandemia. Da ogni crisi nascono anche nuove opportunità. Noi continueremo a stare al fianco di quel trade che saprà reinventarsi sull’onda di una domanda profondamente diversa. C’è posto per tutti, ma bisogna saper trasmettere il valore aggiunto garantito dalla distribuzione organizzata. Solo così si potrà ripartire davvero”.