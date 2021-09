Marino, Grimaldi Lines: “Saremo a TTG Travel Experience con nuovo ottimismo”

Un momento fondamentale per raccontare i progetti, incontrare i partner, fare il punto sulla situazione. Francesca Marino (nella foto), manager passenger department di Grimaldi Lines, non ha dubbi nel riconfermare anche quest’anno la sua presenza a TTG Travel Experience, “questa volta – spiega – con un ottimismo maggiore rispetto allo scorso anno”.

L’ottimismo della manager è motivato sia dall’andamento della campagna vaccinale, sia dall’introduzione del Green pass e di protocolli ormai collaudati. “La fiera rimane il luogo più proficuo per incontrare il mercato. Quest’anno arriviamo con la nuova programmazione e tutte le novità per il futuro, come la linea Civitavecchia – Cagliari – Arbatax, operativa da domani. La linea va ad aggiungersi a tutti gli altri collegamenti operativi sulla Sardegna, dal Livorno – Olbia al Civitavecchia – Porto Torres – Barcellona, solo per fare due esempi. Numerose poi le rotte per la Sicilia, che si associano ai collegamenti per Grecia, Spagna, Tunisia, come è nella tradizione di Grimaldi Lines”.



“L’estate che ci siamo lasciati alle spalle è stata molto competitiva, richiedendo sforzi enormi sul fronte della qualità, del contenimento dei prezzi e della sicurezza. Ma la sfida è stata vinta e sono ottimista perché ormai dovremmo esserci lasciati il peggio alle spalle”.



Marino conferma infatti la ripresa anche di tutte quelle attività messe in campo per riempire i periodi di spalla, come la programmazione per il Capodanno e per altri eventi, “guardando con rinnovata attenzione anche al segmento degli studenti e agli stranieri, che rappresentano due ottimi target da incentivare e coltivare in bassa stagione e che stanno ritornando sulle nostre navi”.

