Wish, la nuova nave di Disney Cruise Line, salperà a giugno 2022

Le prenotazioni apriranno il 27 maggio, la magia partirà invece nell'estate 2022 a bordo di Disney Wish. È questo il nome della nuova nave della flotta di Disney Cruise Line, ispirata alle fiabe e agli incantesimi, è stata disegnata per far divertire grandi e piccini.

Più che una crociera sarà una narrazione, una di quelle più classiche che inizia con 'Once upon a time?', una volta in nave, infatti, ci si potrà immergere in mondi fantastici e incontrare i personaggi più amati della Disney, ma anche della Pixar, della Marvel e di Star Wars. Il debutto è previsto per il 9 giugno 2022, quando Disney Wish salperà per una crociera di 5 notti verso Nassau, le Bahamas e l'isola privata di Disney, Castaway Cay. A seguire, prenderanno il via itinerari da 3-4 notti per le stesse destinazioni da Port Canaveral in Florida.



Le cabine saranno rifinite con dettagli preziosi e sono state pensate per garantire il massimo della privacy. Spazi ampi per le famiglie e, in molti casi, una vista sull'oceano da una romantica veranda. G. G.