'Jungle Island: Miami's Adventure Oasis': nel 2022 il nuovo parco eco-friendly della Florida

Si chiamerà 'Jungle Island: Miami's Adventure Oasis', nel 2022 aprirà a Miami un nuovo parco avventura eco-friendly comprensivo di una struttura alberghiera, un family resort che sarà inaugurato tra il 2024 e il 2025.

Un progetto da 300 milioni di dollari che al suo interno prevede una serie di attrazioni, un beach club, un anfiteatro da 1.200 posti e ovviamente i tour che consentiranno una vera interazione con gli animali. Come riporta travelpulse.com, questa particolare location, per la quale soltanto nel primo anno si stimano oltre 500mila visitatori, sarà disponibile anche per eventi business e matrimoni.



Gaia Guarino