‘Destinazione Magia’ è il titolo del roadshow 2021 organizzato da Disneyland Paris per le adv italiane.

Diverse le novità che attendono gli ospiti alla riapertura: in primis un'esperienza magica riadattata per far fronte all'emergenza sanitaria.



Le agenzie

Gli agenti possono creare pacchetti includendo hotel, biglietti d'ingresso, 'magici extra' e parcheggi gratuiti per quanti raggiungeranno il parco in auto.



Il portale per le agenzie ha subìto un vero e proprio restyling ed è in continuo aggiornamento: tra le novità il catalogo, disponibile in formato digitale con una serie di contenuti extra e facilmente condivisibile via e-mail o attraverso i social.



Le gift card

Altro importante strumento di vendita sono le Gift Card, disponibili in adv sia per regalare l'esperienza Disney o per anticipare il booking del viaggio successivo.



L'attesa più grande è però per il nuovo hotel: il New York Hotel - The Art of Marvel, che tornerà operativo con una tematizzazione dedicata ai supereroi e una curiosità che non lascerà indifferente il pubblico italiano: uno dei 2 ristoranti avrà alla guida uno chef 'made in Italy' con una cucina dedicata a ogni regione del Belpaese.



Gaia Guarino