Ncl fissa le date per ripartire: a bordo solo se vaccinati. E il titolo vola in Borsa

Il ritorno in mare negli States il 4 luglio in concomitanza con il Giorno dell’Indipendenza, la ripresa delle operazioni nel Mediterraneo a partire dalla Grecia il 25 dello stesso mese e la speranza di tornare anche in Italia e Spagna da agosto. Il tutto con un rigido protocollo in tema di sicurezza e un vincolo: a bordo solo vaccinati e con tampone negativo effettuato prima della partenza.

Fissa le tappe della ripresa Norwegian Cruise Line dopo le indicazioni arrivate dall’genzia federale americana Centers for Disease Control and Prevention, che fino a ora aveva procrastinato progressivamente la ripresa di tutto il comparto crocieristico americano.



La notizia, riporta Il Sole 24 Ore, ha fornito un segnale di speranza, ma anche una boccata d’ossigeno per le casse dei big del comparto: nel giro di 5 giorni i titoli legati al settore hanno guadagnato una media dell’11 per cento.