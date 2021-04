‘Embark - The Series’: da Ncl una docuserie di avvicinamento alla ripartenza

Norwegian Cruise Line riprenderà a navigare dal 25 luglio, ma in attesa di questa data, la compagnia ha annunciato il lancio di una docuserie che racconta il ritorno in servizio del brand. Si intitola "Embark - The Series", 5 episodi da 30 minuti circa, disponibili online a partire dal 16 aprile. Il primo, 'Great Cruise Comeback', spiegherà le misure messe in atto per per vivere la propria crociera in totale sicurezza.

Verranno inoltre evidenziate le soluzioni tecnologiche progettate per migliorare il processo di imbarco, le modalità con cui l'equipaggio e lo staff che lavora per l'intrattenimento di bordo sono riusciti ad andare avanti nell'ultimo anno e tanto altro.



"Non vediamo l'ora di ricongiungerci con i nostri ospiti, l'equipaggio, i dipendenti e i partner - ha detto il presidente e ceo Harry Sommers - sia di persona sia attraverso la piattaforma Embark with Ncl, che mostrerà il nostro ritorno al viaggio in crociera". G. G.