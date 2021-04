di Gaia Guarino

Norwegian Cruise Line prepara il ritorno in mare per il 25 luglio con le navi opportunamente adeguate a garantire una vacanza in piena sicurezza.

Gli itinerari non partiranno dall'Italia, al momento si navigherà nel Mediterraneo via Atene a bordo di Norwegian Jade con un'importante novità: non vi saranno giorni di solo viaggio ma si toccherà sempre una destinazione da visitare. Si navigherà anche ai Caraibi con partenza da Punta Cana con Norwegian Gem e da Montego Bay con Norwegian Joy. Le navi avranno un load factor massimo del 50% così da rispettare appieno il distanziamento sociale.



Obbligatorio per imbarcarsi, come spiega Francesco Paradisi (nella foto), senior business development manager, sarà la vaccinazione completata con entrambe le dosi, almeno 15 giorni prima della crociera.



"Saranno ammessi solo staff e passeggeri vaccinati", sottolinea. "Si tratta di una regola valida per tutti, motivo per cui, visto che attualmente i minori di 18 anni non sono compresi nel piano vaccinale, a oggi non puntiamo su un target famiglia".



Sicurezza a bordo

Si chiama Sail & Safe il programma per la sicurezza sviluppato dalla compagnia. All'imbarco resterà in essere l'impianto di testing che include il tampone. "Al check-in sarà implementata la parte tecnologica", aggiunge Paradisi. "La mascherina andrà indossata, è stato rinforzato il team medico e anche per le escursioni vi saranno dei pacchetti acquistabili per esplorare in tranquillità".