Ota Viaggi estende ‘Io Prenoto… Anticipa l’Estate’

Ota Viaggi spinge l’acceleratore sull’estate 2021. L’operatore ha deciso di estendere fino al primo maggio la campagna ‘Io Prenoto… Anticipa l’Estate’, per incentivare l’advance booking sul Mare Italia.

L’iniziativa prevede la cancellazione gratuita senza penale fino a 21 giorni prima della partenza e nessuna quota di gestione pratica, mantenendo attive tutte le coperture assicurative basilari. L’operatore richiede unicamente il versamento del 10% di acconto per bloccare la prenotazione.



In questo modo, spiega il t.o. in una nota, “Ota Viaggi sceglie di puntare i riflettori sulle oltre 80 strutture presenti nel suo catalogo in continua espansione, portando avanti attraverso le sue proposte commerciali una strategia mirata di advanced booking. L’obiettivo è quello di premiare, con promozioni dedicate, tutti coloro che scelgono di pensare al futuro e prenotare la propria estate italiana”.