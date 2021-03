Ota Viaggi, vantaggi al duty free per chi parte da Fiumicino

Ota Viaggi e Aeroporti di Roma uniscono le forze. Il tour operator specializzato in Sardegna e Mare Italia e lo scalo hanno stretto una partnership in vista dell’estate, che metterà a disposizione dei viaggiatori in partenza dal Leonardo da Vinci una serie di servizi e vantaggi al duty free.

Con il servizio ‘Click & Collect’ di Ota Viaggi, scegliendo il pacchetto volo con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, sarà possibile prenotare online i prodotti del duty free con uno sconto del 10%.



Per effettuare il preordine online, spiega l’operatore in una nota, sarà sufficiente collegarsi fino a 12 ore prima della partenza al sito aeliadutyfree.it e scegliere tra gli articoli presenti. Una volta selezionati i prodotti, sarà possibile pagarli e ritirarli prima dell’imbarco alla cassa dedicata nel negozio Aelia Duty Free dell’area di imbarco E, subito dopo i controlli di sicurezza. Disponibile inoltre il servizio gratuito di Personal Shopper, per consigli e informazioni sullo shopping e per pre ordinare i prodotti fashion dei brand Made in Italy e internazionali presenti in aeroporto.