Ota Viaggi al lavoro per l’estate: Sardegna e Mare Italia per i gruppi

Si lavora con fiducia per la prossima estate in casa Ota Viaggi. L’operatore, al lavoro sul nuovo catalogo, alza il velo sull’offerta dedicata ai gruppi.

Il t.o. vuole offrire soluzioni capaci di intercettare esigenze diverse: pacchetti esclusivi e formule di viaggio personalizzate e in sicurezza nelle 80 strutture situate in Sardegna e nel Mare Italia.



Le agevolazioni

Per incentivare le prenotazioni, Ota prevede una serie di agevolazioni per i gruppi. Queste andranno ad aggiungersi alle già annunciate campagne ‘Io Prenoto…’ e ‘Prenota Prima’. La prima prevede la cancellazione gratuita fino a 21 giorni prima della partenza, un acconto del 10% per bloccare la prenotazione e il rimborso in caso di mancata partenza e nessuna quota di gestione. La seconda offre la possibilità, bloccando la vacanza entro il 1° aprile, di usufruire di una serie di agevolazioni legate a tantissime strutture.



Inoltre, l’operatore ha messo a disposizione sul proprio sito la sezione ‘Dove Prenotare’, per permettere ai clienti di individuare l’agenzia più vicina per prenotare la vacanza.