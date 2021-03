Un nuovo rinvio per la ripartenza di Royal Caribbean. Con una nota, la compagnia di crociere ha annunciato che le partenze resteranno sospese fino al 31 maggio prossimo, escluse Quantum of the Seas e Odyssey of the Sea; China Spectrum of the Seas e Voyager of the Seas ripartiranno dal 4 aprile.

Le navi di Celebrity Cruises saranno ferme dal 31 maggio, così come le unità Silversea Cruises. Azamara invece ripartirà dopo il 30 giugno.



Le crociere già attive

Quantum of The Seas ha ripreso le operazioni lo scorso a Singapore, con la certificazione CruiseSafe del Governo locale. Odyssey of The Seas invece partirà da Israele a maggio, con crociere da 3 a 7 notte.



Intanto, la compagnia precisa di essere al lavoro con il panel di esperti in campo medico e scientifico sui tempi e le modalità di ripresa delle operazioni.