Celebrity Cruises torna nel Mediterraneo, crociere da giugno

È fissato per il 19 giugno il ritorno alle crociere nel Mediterraneo da parte di Celebrity Cruises, che utilizzerà la nave Apex per itinerari tra Grecia, Cipro e Israele con partenza e arrivo ad Atene. Le prenotazioni saranno aperte a partire dal prossimo 30 marzo.

Si tratterà di crociere nele quali tutti i membri dell’equipaggio e tutti i passeggeri al di sopra dei 18 anni saranno vaccinati e per i minorenni ci sarà l’ammissione a bordo solo dopo un test covid negativo. Per la compagnia si tratta della seconda ripartenza dopo il recente annuncio del ripristino delle crociere ai Caraibi sempre a partire dal mese di giugno.



Gli itinerari in Grecia proseguiranno fino al mese di settembre.