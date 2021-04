di Amina D'Addario

Royal Caribbean ha preso in consegna Odyssey of the Seas, la nuova nave di classe Quantum Ultra costruita nei cantieri di Mayer Werft, in Germania. Il passaggio è stato celebrato con una cerimonia virtuale trasmessa sulla pagina Facebook della compagnia.

"Ricevere Odyssey of the Seas è una gradita boccata di aria fresca - ha commentato il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, spiegando che la nuova ammiraglia "segnerà diverse prime volte per noi: il debutto di Israele come homeport e l'introduzione della classe Quantum Ultra in Nord America".



Il debutto

Odyssey salperà da Haifa, in Israele, per la sua stagione inaugurale a maggio, quando i suoi ospiti, tutti vaccinati come l'equipaggio, avranno la possibilità di visitare Cipro, Rodi, Santorini e Mykonos. A novembre si sposterà a Fort Lauderdale, in Florida, per inaugurare le crociere nei Caraibi, dove farà scalo nell'isola privata Perfect Day at CocoCay.