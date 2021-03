Baia Holiday alla conquista delle agenzie: i piani per crescere

di Oriana Davini

Un'apertura in piena regola al canale agenziale, con l'obiettivo di arrivare a 200 punti vendita entro i prossimi mesi: Baia Holiday apre le porte alle adv per portare dietro il bancone un prodotto che finora seguiva altre strade.

Il piano a favore del trade è iniziato un anno e mezzo fa, chiamando un nome noto del comparto a guidare lo sbarco in agenzia: Michele Rongoni, responsabile commerciale per il trade, nel 2020 ha portato in Baia Holiday circa 70 adv. Ora si punta a triplicare.



I piani

"Il nostro prodotto è un'opportunità per le adv, perché è qualcosa che prima non avevano sul banco e che oggi può fare la differenza - spiega -: questo è il momento giusto per coglierlo al volo perché le nostre strutture sono tutte in Italia, a eccezione di una in Croazia, accontentano diversi target e budget e rispettano distanziamento, voglia di natura e regole di sicurezza".



La politica commerciale, affiancata da attività di formazione e webinar di prodotto, si basa su "contratti a commissione che premiano il merito: la base è del 10%, a salire in base al risultato".



I primi riscontri sono positivi: "C'è un grandissimo interesse da parte delle adv e stiamo stringendo accordi anche con i network".