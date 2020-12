Baia Holiday apre le vendite 2021. Si comincia da fine marzo

Baia Holiday ha aperto ufficialmente le vendite per la stagione 2021, che inizierà già dal 25 marzo. Le prime strutture ad aprire i battenti saranno il Camping Village Cavallino, in Veneto, e il Camping Village Mare Pineta, in Friuli-Venezia Giulia. Dal 1° aprile, in successione, saranno operative le altre strutture di proprietà del gruppo, ubicate in Sardegna, sul lago di Garda, in Lazio e in Croazia, a cui si aggiungono alcune proposte in Francia e in Spagna.

“Lasciata alle spalle una stagione diversa e difficile, da cui abbiamo imparato ad affrontare le sfide in modo nuovo e che ha visto il desiderio di vacanza diventare una necessità associata alla ricerca di valori e aspirazioni differenti, con fiducia abbiamo aperto le vendite del 2021. Siamo anche forti della consapevolezza, provata dai numeri dell’estate, che un soggiorno all’aria aperta sia ora più che mai una formula di vacanza vincente e sicura. Anche per questo, nel 2021 vogliamo proseguire nella valorizzazione del mercato italiano, dando continuità agli investimenti dedicati alla comunicazione con l’obiettivo di mettere in risalto la qualità del nostro prodotto e, soprattutto, lo stile di vacanza che proponiamo” spiega Luca Neboli, responsabile commerciale e marketing Baia Holiday.



L’Early Booking, oltre alla possibilità di beneficiare di tariffe convenienti, permette di prenotare la soluzione di soggiorno favorita scegliendo tra differenti tipologie di prodotto. E a chi prenota entro il 20 dicembre 2020 sono garantiti sconti fino al 12% e successivamente, dal 21 dicembre al 28 febbraio 2021, gli sconti arriveranno al 6% .



Per pensare alla propria vacanza in tranquillità, si ha la sicurezza di poter cambiare idea sulla data di arrivo fino a 30 giorni prima e di godere dei benefici della polizza ‘Garanzia Viaggia Sicuro’, nonché della formula di tutela All Risks Baia Holiday, che, fino a 30 giorni dalla partenza, offre un buono del 90% del valore della vacanza, anche in caso di annullamento per ragioni diverse da quelle coperte dall’assicurazione.



“Siamo al lavoro per portare a termine importanti nuove opere che annunceremo prossimamente al mercato e che permetteranno ai nostri ospiti di vivere le nostre strutture in modo ancora più bello, godendo al meglio i fattori più importanti di un’esperienza open air firmata Baia Holiday. La tutela dell’ambiente, pensato come bene comune di primaria importanza, è uno dei nostri valori cardine che ci vedrà far crescere ancora le superfici verdi. E visto che la tutela della natura rientra in una visione ad ampio respiro del benessere e della qualità della vita dei nostri ospiti, l’ampliamento del verde è strettamente legato anche alla massima priorità che daremo all’aspetto della sicurezza”.