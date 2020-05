Baia Holiday: “È arrivato il momento di ripartire”

Baia Holiday ha presentato una nuova campagna di comunicazione. Utilizzando un media-mix strategico, la campagna per oltre due mesi si svilupperà su diversi mezzi di comunicazione

Luca Neboli, responsabile commerciale e marketing Baia Holiday, ha commentato: "Diamo il via con fiducia e con una visione positiva del futuro a questa campagna multisoggetto in programma da tempo, ma rivista nelle ultime settimane nei contenuti e nella pianificazione. Abbiamo atteso che, come recita il concept, fosse veramente ‘arrivato il momento’ di poter pensare a un tempo nuovo, naturalmente, con la massima considerazione e con il massimo rispetto di quanto accaduto. Un nuovo tempo per riassaporare i piaceri rimasti sospesi dai troppi giorni in casa, per liberare l’immaginazione e il desiderio, per vivere le esperienze di vacanza in libertà, nella natura e ritrovare quello che ci dava gioia. Con i nostri spot abbiamo voluto raccontarlo anche per infondere un senso di positività”.