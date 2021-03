Baia Holiday: apertura il 22 aprile per i Camping Village

"Apriremo il 22 aprile se ce lo permetteranno": Luca Neboli, direttore commerciale e marketing di Baia Holiday, prova a dare certezze in un momento in cui tutto è labile.

Il gruppo specializzato in vacanze open air, nato a Salò nel 1974, conta villaggi in Sardegna, Veneto, sul Lago di Garda, a Trieste, a Roma e in Croazia, per un totale di 21mila posti letto: tutti di proprietà e con una gestione diretta della filiera, a capo della quale c'è la stessa famiglia imprenditoriale che ha fondato il Gruppo. "Dal momento in cui il cliente chiama per prenotare fino a quando parte, ha sempre a che fare con personale dipendente da Baia Holiday", assicura il manager.



Il 2019 ha fatto registrare oltre un milione e 100mila presenze, per 46 milioni di euro di fatturato. L'anno scorso, il Covid h fatto calare le presenze del 45% ma il fatturato è sceso "solo" del 25% "perché abbiamo aumentato la presenza di italiani, che ha avuto un ricavo pro-capite più alto". O. D.