Disney Cruise Line, Marvel e Star Wars le novità per il 2022

Disney Cruise Line presenta la programmazione del 2022 con due importanti novità: il Marvel Day at Sea e lo Star Wars Day at Sea. Si tratta di due eventi per i fan di tutte le età che potranno vivere esperienze uniche come cimentarsi in lezioni per diventare un vero Jedi.

Lo Star Wars Day at Sea sarà proposto su alcune crociere da 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali a bordo di Disney Fantasy con partenza da Port Canaveral, in Florida. Il Marvel Day at Sea, invece, come riporta travelpulse.com sarà inserito in una selezione di itinerari da 5 notti nei Caraibi occidentali e alle Bahamas. La nave sarà Disney Magic con homeport Miami a partire dall'inizio del prossimo anno. G. G.