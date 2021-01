Disney Cruise Line, nel 2022 la magia di Disney Wish

Metti una fata, una scarpetta e il rintocco alla mezzanotte. La protagonista della nuova nave di Disney Cruise Line sarà Cenerentola. Giunge attraverso un teaser di pochi secondi sulle note più celebri del film, l'annuncio dell'arrivo di Disney Wish.

Il debutto della nuova nave è previsto per l'estate 2022, mentre sono già in cantiere altre tre navi che verranno presentate entro il 2025.



Su Disney Wish si sa ancora poco. Come riporta travelpulse.com, il viaggio inaugurale previsto per gennaio 2022 è stato posticipato in quanto la pandemia ha causato dei ritardi nella costruzione e dunque nella consegna.



Gaia Guarino