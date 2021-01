Disney Cruise Line, stop crociere fino a marzo

Stop delle crociere fino a marzo, è questa la decisione presa da Disney Cruise Line per rispettare appieno le linee guida dettate dallo United States Centers for Disease Control and Prevention.

La sicurezza per i passeggeri e il personale di bordo rimane cruciale, motivo per cui, coloro che avessero già prenotato, otterranno un rimborso totale o in alternativa un credito pari al 125% della spesa effettuata per una crociera con partenza entro il 31 maggio 2022. Come riporta travelpulse.com, gli adv potranno applicare quest'ultima opzione di pagamento direttamente sul portale Disney Travel Agents. Mentre coloro i quali non avessero pagato la crociera per intero, riceveranno un rimborso automatico. G. G.