Ezhaya, Astoi: “Bene Draghi, ora è necessario accelerare i tempi”

“Per troppi anni è mancata una visione industriale del turismo con uno sviluppo programmato e strutturato di lungo periodo; è tempo che questo comparto sia finalmente inteso come un'asse portante sia del pil sia dell'occupazione”.

Esprime soddisfazione il presidente di Astoi Pier Ezhaya per l’intervento al Senato del premier Mario Draghi, che ieri ha ribadito la necessità di interventi urgenti a favore delle imprese del settore.



I temi

Ma accanto alla soddisfazione Ezhaya esprime anche preoccupazione per i tempi per la creazione del nuovo Ministero: “Il comparto versa in condizioni gravissime e molti provvedimenti, peraltro già approvati e ancora in fase di chiusura, hanno subito un'ulteriore battuta d’arresto in concomitanza con la crisi di governo. Prima di qualsiasi programma di lungo periodo serve un intervento urgente per accelerare i tempi della macchina burocratica che non ha ancora portato a termine l’erogazione degli stanziamenti già previsti”.



Il presidente di Astoi inoltre chiede l’apertura al più presto di un tavolo di confronto per discutere dei temi più urgenti e prioritari, “come ad esempio la copertura delle perdite subite nel secondo semestre 2020".