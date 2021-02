Il pensiero di Draghi per le imprese del turismo

“Il turismo riaprirà e sostenere il turismo non significa buttare via i soldi, perché quei soldi torneranno indietro”. Negli ultimi anni mai nessuno si è spinto a tanto. Mai nessuno ha detto questo. Abbiamo letto di tanti cammini e di ristrutturazioni varie in giro per l’Italia. La replica al Senato del premier Mario Draghi ha detto molte più cose di tanti ministri e sottosegretari che si sono avvicendati nelle ultime stagioni.

Non siamo anche noi presi dalla draghite di queste settimane, ma è innegabile che con poche parole il premier fortemente voluto dal presidente Sergio Mattarella ha ridato un po’ di morale al settore.



Non basterà il morale certo, ma in queste giornate fa bene all’anima. “Dovremo impedire che le aziende del turismo falliscano”, ha aggiunto Draghi. Almeno ieri sera qualcuno ha pensato al turismo.