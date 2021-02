La certezza è che la voglia di viaggiare è più che mai viva nel consumatore finale. La speranza raccontata dai tour operator su TTG Magazine, è che il prossimo Dpcm sblocchi le frontiere internazionali e stabilisca norme certe per regolare la ripartenza dei viaggi.

Un’attesa troppo lunga

A un anno dallo scoppio della pandemia, tour operator e agenzie di viaggi, stremati dalla lunga attesa e dalle false partenze e ripartenze, non hanno perso la fiducia ma non possono più aspettare. Non possono aspettare la diffusione capillare del vaccino, e sono convinti che tamponi, passaporto sanitario e riapertura dei confini verso destinazioni ‘sicure’ siano obiettivi raggiungibili.



Regole chiare

Al di là dell’Italia, sulla quale stanno puntando i principali villaggisti e che dovrebbe ripartire dalla tarda primavera, c’è ancora tempo per salvare se non la stagione estiva, almeno quelle autunnale e invernale sul medio raggio, ma occorre fare presto. Le prenotazioni stanno arrivando, la leva prezzo non è più così importante a vantaggio di soluzioni upper level, ma i t.o. hanno bisogno di certezze e di regole chiare e definitive.



