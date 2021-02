Diversificare l’offerta e andare a catturare l’attenzione di quella parte di clientela che al primo posto pone la qualità elevata e la possibilità di vivere esperienze a contatto con il territorio: Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale di Futura Vacanze, sottolinea come il lancio della linea Collection sia per il t.o. un passaggio importante verso il potenziamento del prodotto e della differenziazione dei target.

“Ci siamo resi conto che oggi più che mai il cliente è alla ricerca di soluzioni non necessariamente economiche, ma sicuramente di qualità più elevata, sia per ‘premiarsi’ dopo i lunghi mesi di blocco, sia per viaggiare in serenità grazie ad spazi ampi a disposizione e a un servizio tailor made. Proprio per incontrare la nuova esigenza abbiamo creato la linea dei Futura Club Collection, strutture dove l’atmosfera raffinata e la cura del dettaglio sono in primo piano. Partiamo con il Baia del Porto a Porto Ottiolu in Sardegna, ma l’obiettivo è quello di allargare presto l’offerta”.



Diversificazione, ecosostenibilità, nuove forme di intrattenimento in villaggio con le Academy dedicate ad argomenti particolari: Futura Vacanze è pronto a ripartire, anche all’estero. “Al momento ci sono in gioco troppe variabili, ma noi siamo comunque pronti anche con la nostra offerta in Grecia, Egitto, Tunisia e a Porto Santos”.

