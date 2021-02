Il 2021 sarà sicuramente “migliore del 2020”: Cesare Landi, amministratore unico di Fruit Viaggi, sintetizza così le speranze riposte nel nuovo anno, che dovrebbe traghettare i tour operator verso la normalità nel 2022.

Le prime prenotazioni, concentrate per ora sull'Italia, sembrano dar ragione al t.o.: “Da qualche giorno c’è fermento – aggiunge il direttore generale del t.o., Cristian Gabriele (nella foto) -; iniziano ad arrivare prenotazioni e l’ufficio booking è indaffarato a gestire le richieste. Il nostro termometro è sempre il telefono, se squilla vuol dire che qualcosa inizia a muoversi. Siamo ancora lontani dalla normalità ma c’è ottimismo per la prossima stagione”.



L’operatore è pronto a ripartire, non solo sull’Italia ma anche all’estero: “c’è interesse sul medio raggio - spiega Gabriele - che però necessita ancora di linee guida chiare sugli spostamenti. C’è bisogno di sicurezza oltre che nella fruizione della vacanza anche nella fase di prenotazione. Egitto, Tunisia, Turchia e Grecia non attendono altro che la nostra ripartenza, pronte a seguire eventuali indicazioni e protocolli di sicurezza”.

Il servizio completo è disponibile su TTG Italia dell'8 febbraio, online sulla Digital edition.