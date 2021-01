Quality Group firma il nuovo programma di formazione per le agenzie

Venti incontri a carattere business in un percorso di formazione online disponibile da febbraio a marzo per le agenzie. È questa l’ossatura del progetto QC Social & Sales, un piano formativo che porta la firma di Quality Group.

“Dopo questo anno di pandemia – osserva Marco Peci, direttore commerciale Quality Group (nella foto) - ci troviamo di fronte a un consumatore sempre più digital e social che comunica, acquista, intrattiene relazioni attraverso device, app e piattaforme di comunicazione. Per questa ragione è necessario che gli operatori turistici sviluppino competenze specifiche anche in questo ambito”.



Le tematiche affrontate

Le tematiche degli incontri spazieranno dall’influencer marketing alle tecniche di profiling, dall’utilizzo delle piattaforme di comunicazione alla creazione di video e foto ideali per l’utilizzo social, storytelling e gestione di contenuti FB, Instagram e presentazioni, pianificazione e attivazione dell'advertising online, WhatsApp marketing e molto altro.



Il servizio editor

Le agenzie potranno inoltre farsi aiutare, nell’arricchimento del proprio piano editoriale, attraverso la funzionalità dell'editor di Quality Group per avere una pagina Facebook sempre ben curata e personalizzata con materiali multimediali e iniziative ad hoc anche live ed esclusive da tutto il mondo.



“Il fattore umano resterà preponderante e fondamentale - aggiunge Peci -, ma dovremo tutti padroneggiare gli strumenti tecnologici e le piattaforme social a disposizione per moltiplicare il potenziale ed avere un nuovo ed evoluto approccio alle vendite ed alla comunicazione: l'approccio richiesto da un consumatore che sta cambiando”.