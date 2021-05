Quality Group propone la Academy Broadcast per terminare la formazione delle agenzie

Quality Group lancia QG Academy Broadcast Summer 2021, progetto per permettere agli agenti di viaggi di completare la QG Academy 2020-2021 e di conseguire lo status di Quality Group Expert.

La QG Academy Broadcast Summer 2021 riproporrà, a partire da luglio, in orari diversi della giornata, tutti i corsi registrati nell’ultimo anno e consentirà quindi agli agenti di completare il loro percorso di formazione.



“La pandemia non ci ha permesso di viaggiare fisicamente ma non ci ha mai fermati. Abbiamo viaggiato nei racconti, nelle dirette, nei live da tutto il mondo con i nostri residenti, guide e product manager – dice Marco Peci, direttore commerciale Quality Group -. Abbiamo utilizzato il tempo a disposizione per accrescere la conoscenza delle nostre destinazioni e di argomenti legati alla comunicazione e al marketing. Sono stati migliaia gli agenti di viaggi che ci hanno accompagnato e ci accompagnano quotidianamente in questo itinerario. In autunno, lanceremo nuovi format e una nuova Academy ‘21-’22”.



Divenire QGExpert non permette solo di potenziare e accrescere la propria professionalità, ma anche di accedere ad un ulteriore e più specialistico programma di formazione denominato QG Specialist e godere di una serie di benefit e opportunità, come ad esempio l’accesso ai viaggi con i product manager e la possibilità di godere di condizioni commissionali particolarmente vantaggiose.