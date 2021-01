Msc punta sulla flessibilità con ‘SalvaEstate’

Garantire sicurezza, flessibilità e “un’estate senza pensieri”. Questi gli obiettivi di ‘SalvaEstate’, la nuova formula lanciata da Msc Crociere. L’opzione permette di risparmiare fino al 100% della quota di crociera a chi prenota entro il 28 febbraio 2021 un itinerario nel Mediterraneo, nel Nord Europa o nei Caraibi in programma fino al 30 novembre 2021.



Per chi prenota entro il 31 gennaio, inoltre, precisa la compagnia in una nota, con la formula Sicuro e Sereno, per tutte le partenze programmate fino all’estate 2021, si potrà infatti effettuare un cambio data gratuito entro 15 giorni dalla partenza per i pacchetti Solo Crociera e fino a 21 giorni prima della partenza per i pacchetti Crociera più Volo.



SalvaEstatePlus

La formula SalvaEstate Plus prevede inoltre il pacchetto bevande illimitate Easy e le quote di servizio alberghiero per tutti gli occupanti della cabina. Per cabine di Esperienza Aurea e per le Suite MSC Yacht Club la tariffa SalvaEstate Plus comprende anche un pacchetto Wifi Browse & Stream (accesso ad Internet illimitato per un dispositivo per tutta la durata della crociera; navigazione sul web; ricezione e invio di email e immagini; chat e video chat su app di messaggi) per i primi due passeggeri e le quote di servizio alberghiero obbligatorie per tutti gli occupanti della cabina. Le promozioni sono anche cumulabili con i benefit previsti dal Voucher Future Cruise.