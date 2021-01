di Isabella Cattoni

Si riparte, malgrado le difficoltà e malgrado le incertezze. Si riparte con due nuove navi da battezzare nel corso del 2021, ma soprattutto si riparte con un contratto per gli agenti di viaggi in linea con i tempi che cambiano.

Il filo conduttore

“Il filo conduttore del nuovo contratto per le agenzie è che noi ci siamo, sempre e comunque, e che vogliamo continuare a lavorare al fianco del trade. Proprio per questo – conferma il direttore commerciale di Msc Crociere, Luca Valentini (nella foto) - abbiamo messo in atto una precisa strategia commerciale, proponendo il contratto alle agenzia già il 30 e 31 dicembre. Entro oggi ultimeremo l’invio, raggiungendo un totale di 9mila punti vendita”.

I primi riscontri sono positivi, con circa 2mila adv che hanno accettato l’accordo già durante i primi due giorni di presentazione.



Formula nuova

“Merito di una formula in linea con i tempi, che tiene conto dell’incertezza su momenti e modi della ripartenza delle diverse destinazioni, garantendo tuttavia una base commissionale fissa, tarata sui volumi prodotti dalle agenzie nel 2019”.

Il 2020 è stato per tutti un anno anomalo, che non può essere preso a esempio per formulare i piani di lavoro insieme ai punti vendita, per questo si farà riferimento al 2019, anche se, “Accanto a una parte fissa, avremo anche due componenti variabili in base ai prodotti che saranno via via disponibili e vendibili”. Si tratta del Bonus, che prevede campagne di over commission mai inferiori al 5% e dell’Extra, con speciali commissioni al raggiungimento di obiettivi specifici, delineati di volta in volta su target ben definiti, come quello relativo ai viaggi di nozze, o su prodotti specifici.



Contratto dinamico

“In sostanza, presentiamo un contratto dinamico, che poggia su elementi solidi ma che può modellarsi in linea con le situazioni che si verificheranno nei prossimi mesi. In base al contesto lanceremo quindi attività specifiche, ma solo nel momento in cui avremo la certezza di poter disporre del prodotto”.

La volontà di lavorare manifestata dal comparto agenziale è forte e Msc Crociere ha aperto le vendite per i prossimi 24 mesi. “Dal 10 gennaio ripartiremo con le crociere. E speriamo che questa volta la ripresa sia duratura e consenta ai nostri clienti di tornare gradualmente a viaggiare in sicurezza e in serenità”.