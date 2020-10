I tour operator fanno fronte comune e si preparano al lancio di TOgether, un’iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere la distribuzione in un momento di particolare difficoltà.

L’emergenza sanitaria e la grave crisi del comparto hanno portato nove tour operator italiani - Alidays, Go World, Guiness Travel, Idee Per Viaggiare, Msc Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Quality Group, TH Resorts -, accomunati da caratteristiche e necessità simili, ad avere un confronto continuativo e trasversale su molte tematiche di carattere commerciale e operativo.



La sinergia messa in campo ha spinto il neonato pool a mettere a punto una serie di azioni commerciali e promozionali condivise per valorizzare il rapporto tra produzione e distribuzione.

TOgether si propone anche di fare fronte comune per ridisegnare il mercato post covid, fornendo alle agenzie di viaggi policy commerciali comuni, servizi e iniziative volti a favorire il mercato e il suo sviluppo.



TOgether verrà presentato alla distribuzione il 15 ottobre presso l’hotel i-SUITE di Rimini nel corso di un evento privato.