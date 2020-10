TOgether, chi guiderà il gruppo?

di Remo Vangelista

TOgether è qualcosa di più di un gruppo di operatori che fa fronte comune per superare la crisi. Qualcosa che assomiglia a una voglia di rialzare la testa alla ricerca di nuove praterie.

La notizia circolava però da qualche tempo e qualcuno del gruppo TOgether nei mesi scorsi aveva bisbigliato: “Se non mettiamo in piedi una nuova idea rischiamo di sparire. Perché sappiamo che appena si vedrà la luce in fondo al tunnel Alpitour si prenderà la fetta della torta più grande”, magari anche tutta la torta, perché ognuno deve fare la sua partita.



La concorrenza di solito alza il livello della competizione e Alpitour starà indubbiamente valutando con attenzione sin dove vuole arrivare TOgether.



Domanda che proviamo a fare anche noi di TTG Italia perché nel vecchio solco di un tempo bisogna fare domande. Non accontentarsi di un comunicato che ha detto alcune cose, come il sostegno al turismo organizzato, la valorizzazione del rapporto tra produzione e distribuzione. Ma chi guiderà il gruppo?



Tra i nomi si contano profili aziendali molto diversi tra loro. Chi si prenderà l’onore di comunicare direttamente al mercato?



Domande che in questi giorni di fiera a Rimini meritano una risposta. Perché la conquista di nuove praterie necessita di idee e progetti. Ma prima di tutto bisogna comunicare bene.