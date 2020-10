Go World, rotta sul lusso con il nuovo cluster ‘Go De Luxe’

Si chiama Go De Luxe la nuova linea di prodotto dedicata all'up level firmata Go World. Dopo l'ultima new entry Go Sky, dedicata al mondo degli sport invernali, l'operatore prosegue la strategia intrapresa cinque anni fa con la creazione di classi di prodotto destinate a nicchie specifiche e micro comunità.

"Abbiamo deciso di anticipare i cluster previsti per il 2021 e lanciamo qui a Rimini Go De Luxe - conferma il presidente, Ludovico Scortichini -: una scelta supportata anche dal fatto che ultimamente le poche pratiche confermate sono state tutte relative a prodotti di lusso".



Proposte tailor made in diverse destinazioni del mondo, con uno staff dedicato, "come succede per ogni nostro cluster", e un servizio concierge attivo h24 ogni giorno dell'anno. "Siamo un t.o. di medie dimensioni e questo ci permette di essere molto elastici riuscendo a seguire il cliente dall'inizio alla fine". O. D.