Princess: consegnata la Enchanted alla Fincantieri di Monfalcone

di Adriano Lovera

Con la consegna ufficiale avvenuta ieri alla Fincantieri di Monfalcone, è finalmente pronta Enchanted Princess. Si tratta della quinta nave della serie Royal di Princess Cruises, con una capacità di 4.610 passeggeri, 1.830 cabine e 1.411 membri di equipaggio.

Una unità avveniristica, “che coniuga sicurezza ed eccellenza” ha detto Arnold Donald, presidente e ceo di Carnival Corp, importante per il nostro mercato poiché dalla primavera 2021 sarà in servizio nel Mediterraneo con partenza da Civitavecchia.



Tra 2023 e 2025, dai cantieri di Monfalcone usciranno altre due maxi navi per Princess Cruises, da oltre 5.000 passeggeri, le prime alimentate a gas naturale liquefatto. “Dal 1990, abbiamo investito oltre 30 miliardi di euro in navi di Fincantieri” ha sottolineato Donald. Mentre Giuseppe Bono, ad del gruppo italiano, ha lodato le compagnie di crociera che hanno avuto il coraggio di ripartire in questi mesi, sollecitando il Governo affinché non manchi il sostegno agli armatori.