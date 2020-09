Princess sceglie Roma per la nuova ammiraglia Enchanted

Tre navi in Europa per la stagione estiva di Princess Cruises. E tra queste ci sarà la nuova ammiraglia, la Enchanted, che verrà consegnata entro fine 2020, che si posizionerà nel porto di Civitavecchia.

La compagnia di crociere alza il velo sulla programmazione nel Vecchio Continente ed emerge una bella sorpresa per il mercato italiano. L’unità della classe Royal proporrà itinerari di 7 e 14 notti tra Italia e Grecia da maggio a settembre per poi proseguire con crociere da 11 notti tra la Roma e Barcellona.



Per quanto riguarda le altre due unità, Sky Princess e Regal Princess, queste verranno posizionate a Southampton da dove partiranno itinerari per il Baltico, isole britanniche, Scandinavia.