Nel 2023 la world cruise di Princess: 21 siti Unesco e 111 giorni di navigazione

Centoundici giorni di navigazione, per toccare le destinazioni più suggestive del mondo e i principali siti Unesco. Princess Cruises ha alzato il velo sulla wrold cruise programmata per il 2023.

L’itinerario sarà operato da Island Princess, che salperà dal porto di Four Lauderdale il 5 gennaio.



La compagnia di crociere, riporta Travel Mole, prevede inoltre una versione leggermente ridotta della world cruise, di 97 giorni, che, partendo dal porto di Los Angeles il 19 gennaio del 2023, toccherà 50 destinazioni in 31 Paesi e sei continenti.



La world cruise percorrerà complessivamente 34.500 miglia nautiche, facendo uno scalo inaugurale a Gythion, in Grecia, e toccando 21 siti Unesco.