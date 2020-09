La lunga lista dei nomi che stanno sostenendo la campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia si arricchisce di un appoggio particolarmente significativo, quello di Astoi Confindustria Viaggi.

È il presidente Nardo Filippetti (nella foto) a prendere la parola per sottolineare come “Astoi plaude all’iniziativa di TTG #torniamoaviaggiare volta a sensibilizzare il settore ma soprattutto le istituzioni sulla necessità di riaprire i corridoi turistici per tornare alla normale operatività. La nostra associazione - spiega il presidente - si è battuta fortemente per l’ottenimento di fondi a sostegno del settore ma nessun comparto può sopravvivere a un così lungo periodo a fatturato zero”.



Lavoro di squadra

“Per questa ragione - continua Filippetti - stiamo lavorando alacremente per la riapertura di alcuni corridoi turistici con incontri e interlocuzioni con il Ministero degli Affari Esteri e attraverso il coinvolgimento di compagnie aeree e aeroporti al fine di creare un progetto comune per poter far ripartire i viaggi in sicurezza”.



Il valore della campagna

“La campagna di TTG va proprio a sostegno di queste iniziative diplomatiche.

Non si può rimanere fermi. Solo tornando ad una progressiva normalità il settore potrà salvarsi da solo; #torniamoaviaggiare”.