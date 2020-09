Il grido di #torniamoaviaggiare tuona sempre più forte. Anche Willy Fassio, amministratore de Il Tucano Viaggi e Ricerca (nella foto), ha scelto di abbracciare la campagna di TTG Italia.

“Quale amministratore del tour operator Il Tucano Viaggi Ricerca, anch’io aderisco a questa apprezzabile iniziativa”, scrive in una lunga lettera, in cui non manca di proporre nuove idee per la ripartenza del turismo organizzato e per affrontare con nuova forza le sfide che attendono il settore nei prossimi mesi.



“Mi chiedo quali sono gli elementi che possono consentirci di tornare a sperare in una ripresa del nostro lavoro, seppure con modalità che dovranno essere molto flessibili e adattarsi per lungo tempo alle disposizioni messe in atto nei vari Paesi – scrive -. Quattro, secondo la mia opinione, le condizioni essenziali: la sicurezza sanitaria in generale e con riguardo ai trasporti, all’accoglienza, e non ultima la volontà di tornare a viaggiare nella situazione attuale. Ora, se vogliamo analizzare questi aspetti alla luce della situazione contingente, nessuno dei primi tre punti indicati è operativo, mentre la volontà di viaggiare si percepisce ma deve essere fortemente indirizzata. Ciascuno di noi, dai propri uffici, deve garantire misure di sicurezza nel corso di viaggi o soggiorni in vari Paesi del mondo, la cui realtà e modalità di azione non conosciamo nel loro continuo e spesso imprevedibile evolversi.”



La sicurezza sanitaria, secondo il titolare de Il Tucano Viaggi e Ricerca, “è un requisito oggi fondamentale, ma non dipende da noi e da nessuna campagna informativa. Questo aspetto è di dominio della classe medico-scientifica e solo attraverso sue indicazioni si possono sbloccare gli altri aspetti. E non penso comunque che una volta arrivato il vaccino il turismo riparta subito a pieno regime”.



L'occasione

Per questo, Fassio propone di lavorare in fretta e in modo strutturato per una ripresa, che potrà essere una grande occasione per il travel organizzato. “Il nostro futuro si presenterà con piccoli numeri e crescita lenta. Occorrerà pertanto un lavoro certosino e un grande sforzo coordinato atto a garantire la ripartenza dei viaggi nelle migliori condizioni di sicurezza legate al trasporto, ma anche con riferimento alle varie destinazioni. La professionalità e le garanzie fornite dal “turismo organizzato” di tour operator e agenzie di viaggi possono quindi tornare a giocare un ruolo essenziale nella attuale congiuntura, un’occasione che associazioni di categoria e attori del turismo devono saper cogliere con grande determinazione. Ben venga quindi una campagna di informazione e comunicazione puntuale, il più possibile precisa e rassicurante verso il cliente finale, poiché solo una chiara conoscenza e la conseguente fiducia da parte dell’utente può essere un sostegno concreto alla volontà di tornare a viaggiare”.